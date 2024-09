Karakas Anikó polgármester elmondta, hogy a református templomnál, a templomkertnél évekkel ezelőtt kikerült egy tábla, miszerint oda tilos behajtani, kivéve engedéllyel. Mivel az engedélyek kiadása problémás, illetve egyébként is csak célforgalom miatt járnak be autók a területre, cserélik a táblát.

Hozzátette: az engedéllyel rendelkezők helyett azok lesznek a kivételezettek, akik célforgalom miatt hajtanak be. Tehát a „Mindkét irányból behajtani tilos!” tábla alá az a kiegészítés kerül ki a „Kivéve engedéllyel” helyett, hogy „Kivéve célforgalom”.

Ezzel kapcsolatban nem emelt kifogást a közútkezelő sem, amelynek véleményét a Kossuth utca közelsége miatt kérték ki – mondta a városvezető.