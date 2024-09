Kalmár Dániel, a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium vezető kutatóját kérdezte a földrengésveszélyről a likebalaton.hu, a kutató nem túl biztató előrejelzéseket mondott.

Térképen, hogy hol lehet a legnagyobb eséllyel földrengésre számítani.

Elmondta, hogy úgy döntött az obszervatórium, hogy mostantól közösségi oldalán is havonta közzéteszi az azt megelőző négy hét hazai földmozgásairól szóló statisztikát.

– Minden állomás azonnal küldi az adatokat a központba, nagyon rövid időn belül látjuk a rengések erejét, így, ha szükséges lenne komolyabb intézkedés, azt gyorsan jelezhetjük a katasztrófavédelemnek. A lakossági kérdőíven beérkezett adatok pedig azért fontosak, mert azok segítségével tudjuk meghatározni az intenzitásértéket – mondta Kalmár Dániel.

Magyarország egy közepesen aktív zónában van: a földrengésveszély mértéke átmenetet képez a szeizmikusan aktív mediterrán térség és a tektonikailag stabil Kelet-európai platform között.

Sokan emlékeznek még az 1985-ös berhidai epicentrumú, 4,9-es magnitúdójú, 7-es maximális intenzitású földrengésre, amely számos épületben okozott kárt. A szeizmológus szerint ezzel összemérhető földmozgás volt Oroszlányban 2011-ben, Tenken 2013-ban, és a tavaly nyári szarvasi is ezt a magnitúdót közelítette.

50-70 évente lehet nagyobb földrengés

A különbség az, hogy a berhidai a felszínhez igen közel pattant ki, így az általa okozott károk is nagyobbak voltak. A berhidaihoz hasonló rengések 5-10 év közötti gyakorisággal fordulnak elő hazánkban, az 1956-os, két emberi életet is követelő, Dunaharaszti központú, 5,6-os magnitúdójú földrengéshez mérhető eseményekre pedig 50-70 évente lehet számítani.

Ez alapján azt is mondhatnánk, hogy lassan aktuális lesz egy nagyobb rengés Magyarországon, de ennek pontos idejét lehetetlen megbecsülni.

Hazánkban egyébként a Komárom-Oroszlány-Berhida vonalon pattan ki a legtöbb földrengés, ilyen terület az ország keleti határán húzódó Érmellék, valamint Eger környéke is.

A tavalyi romániai földmozgásokat Békésben is éreztük

Több kisebb földrengés is történt tavaly Békéscsabából keletre mintegy 200 kilométerre, ezeket térségünkben is lehetett érezni. A legtöbben arról számoltak be, hogy megmozdult a szék vagy a fotel, akadt, akinél a csillár lengett ki, míg másutt a szobanövények kezdtek hajladozni olyan módon, mintha egy erősebb szél keletkezett volna a lakásban.