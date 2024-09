Szarvas Péter elmondta, hogy évekkel ezelőtt otthonra talált a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete az egykori 3. Számú Általános Iskola Kölcsey utcai, önkormányzati tulajdonban lévő épületében – amely egyébként nemrég komoly felújításon és bővítésen esett át. A Napraforgó intézményben alapvetően enyhe, közepes vagy súlyos fogyatékossággal élők számára nyújtanak nappali gondozást, nevelést, fejlesztést.

Szarvas Péter polgármester több aktuális témát is érintett a városházán tartott sajtótájékoztatón, beszélt arról, hogy mire számíthatnak a Kölcsey utcáról kikerülő fogyatékossággal élők. Fotó: Licska Balázs

Hetven fogyatékossággal élő sorsa vált kérdésessé

Békéscsaba polgármestere hozzátette: egy hónappal ezelőtt értesültek arról, miszerint az egyesület saját hatáskörben úgy döntött, hogy a nappali ellátást ezen a telephelyen megszünteti, felfüggeszti. Tájékoztatást kértek, hogy mi vezetett ehhez a döntéshez, amely mintegy 70 ellátottat, családot, köztük 40 békéscsabait érint, hogy miként alakul a sorsuk. Hangsúlyozta: el tudták érni tárgyalásokkal, hogy a szolgáltatást ne szeptember elején függesszék fel, hanem csak október 6-án.

Így több mint egy hónap maradt, hogy rendeződhessen a helyzet – emelte ki. Beszélt arról is, hogy az egyesület nem hagyta magára az ellátottakat, komoly munkával próbál mindenki számára megoldást találni. Vannak, akik felügyeletét más ellátási formában találták meg, vannak, akikről pedig a család gondoskodik majd, ezek a családok állami támogatásra, gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) jogosultak.

Szarvas Péter polgármester: mindenki számára találnak megoldást

A legfrissebb tájékoztatás alapján négy olyan ellátott van, akinek a sorsa eddig nem rendeződött – folytatta Szarvas Péter polgármester. Hozzáfűzte: találkozik az érintett családokkal, az önkormányzat felvállalta a koordináló szerepet, és immár fel is vették a kapcsolatot minden olyan Békéscsabán működő állami, egyházi, civil szervezettel, akik nappali ellátást biztosítanak fogyatékossággal élők számára. Bízik benne, hogy mind a négy fiatal számára lesz megoldás.

Nem szabad összevissza etetni az állatokat a CsabaParkban

Nem lehet bármivel, összevissza etetni az állatokat a CsabaParkban, az állatsimogatóban – erről is beszélt a városvezető annak kapcsán, hogy a közelmúltban elpusztult egy kecskegida. Azt kérte a látogatóktól, hogy tartsák be a kifüggesztett szabályokat – volt, hogy szendvicset találtak a gondozók az állatoknál –, és egyébként nem is kell őket etetni, hiszen mindent megkapnak az állatok – a kecskéktől a pávákig –, amire szükségük van.