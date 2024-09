Dr. Abdrulrahman Abdulrab Mohamed, a gyulai Egészséges Városért Közalapítvány elnöke elmondta, a kezdeményezés, a fogászati szűrőbusz program ismét az Egészségfejlesztési Iroda és alapítványuk együttműködésének köszönhetően érkezett Gyulára.

A gyerekek fegyelmezetten vettek részt a fogászati szűrőbuszban a vizsgálaton, jó válaszokat adtak a kérdésekre A szerző felvétele

– Sokadik alkalommal érinti városunkat a fogászati szűrőbusz program. Idén nem a busz jött egy közelgő változás, egy korszerűsítés miatt, de a szakemberek igen. Az elmúlt években településünk szinte valamennyi iskoláját érintette a szűrés, a fogászati szűrőbusz – fogalmazott, majd hozzátette, a fogszuvasodás népbetegségnek számít.

Fogászati szűrőbusz: tanácsokat adnak

A részletekről kiemelte, a szakember megnézi, milyen a gyermekek fogainak állapota, fogmosási, fogápolási tanácsot ad a diákoknak, illetve ha valamit észlel, ami miatt a gyermeket fogorvos felé kell irányítani, akkor írásban jelzi a szülőknek.

– Nagyon fontos akcióról van szó, hiszen a fogszuvasodást és több betegséget is meg lehet előzni ilyen módon – emelte ki. – A gyerekek nagyon fegyelmezettek és lelkesek, türelmesen várakoztak, amiért külön elismerés jár nekik.

Ép fogak, magabiztosság

Hangsúlyozta, az épp fogak és szép mosoly magabiztosságot és határozottságot is adnak a gyerekeknek, emellett mindez a kapcsolatokban is szerepet kaphat. Kitért arra, hogy Gyulán egyébként is kötelező a fogászati szűrés, eredményesen működik a gyermekfogászati rendszer.

– Mindennek és a szűréseknek köszönhetően kevesebb a fogászati probléma, de mindent meg kell tenni a megelőzés érdekében – tette hozzá. A prevenció, illetve a fogászati kezelések számos egyéb betegség megelőzésében is fontos szerepet töltenek be.

A gyermekek többsége jó választ ad

A fogászati szűrést végző dr. Várnai Gusztáv elmondta, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat célja, hogy az óvodás kortól 18 éves korig megoldják a korosztály szűrését. Mint elmondta, jelenleg készül egy korábbinál is korszerűbb, 21. századi szűrőbusz, amely a szűrés mellett várhatóan alkalmas lesz arra, hogy a fogakat is be tömjék ott. Ez egyébként elsősorban olyan területeken lehet lényeges, amelyek szürke foltnak számítanak a fogászati ellátások területén.