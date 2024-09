A hajdani nagylaki kendergyár mellett egy különösen fajgazdag fészektelepre bukkantak a szakemberek: a varjak és a vércsék mellett bakcsók és kis kócsagok is költöttek itt – számolt be a hírről a nemzeti park.

Vörös vércse, kék vércse, vetési varjú, kis kócsag, bakcsó a nagylaki fészektelep lakói

Fotó: Balla Tihamér

Az igazgatóság Makói Tájegységének délkeleti szegletében, Nagylak határában, közvetlenül a magyar-román országhatár mellett, egy kis erdőben néhány éve kialakult egy kisebb vetési varjú fészektelep. A varjúfészkek számát minden tavasszal több alkalommal monitorozzák, így történt ez az idei évben is. A fokozottan védett kék vércsék előszeretettel költenek a varjak fészkeiben, miután a varjúfiókák már kirepültek. Így a kék vércsék költőállományának felmérése is a varjútelepek szisztematikus átvizsgálásával zajlik. A júniusi kék vércse felmérés során, a nagylaki varjútelepen is észlelték 2 pár kék vércse költését. A hím madarak hangos riasztással adták a nemzeti park munkatársai tudtára, hogy tojásos fészekaljakat őriznek a területen. Rajtuk kívül egy pár vörös vércse is varjúfészekben rakott tojást a területen, náluk viszont ebben az időszakban már tollas fiókák sorakoztak a fészek szélén.

A fészektelep legsűrűbb részét távcsővel átnézve meglepve tapasztalták, hogy a varjaknál és a vércséknél jóval nagyobb madarak is tartózkodnak a telepen. Kis kócsagok és bakcsók fiókái nyújtogatták a nyakukat és hallatták jellegzetes hangjukat. Néhányuk már abban a korban volt, hogy a fészekből kilépve az ágakon mászkált. Alaposabban szemügyre vették ezek után a területet, s legalább 12 pár bakcsó és 10 pár kis kócsag költését regisztrálták. Megfigyeléseik szerint zömében saját fészket építettek, de néhányuk már meglévő varjúfészekre pakolta rá a saját fészekanyagát.

A bakcsók és a kis kócsagok a gémfélék közé tartoznak. Vizes élőhelyekhez kötődő, halakkal, víziállatokkal táplálkozó madarak. A szóban forgó fészektelep száraz, szikes gyepek peremén található, ez ideális élőhely a vércsék számára. A hajdani nagylaki kendergyár kenderáztató tavai is a közvetlen szomszédságban vannak, a határ román oldalán pedig halastavak találhatók, így a gémfélék is megtalálják létfeltételeiket a területen. Ennek köszönhetően alakulhatott itt ki, ez a nem mindennapi, fajgazdag fészektársulás.