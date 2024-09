A Fehértó napjára kerékpáros csoportok, autós konvojok, de még gyalogosok is érkeztek megállás nélkül szombaton reggeltől. A létszám a déli órákra megnyugtatóan alakult, a rendezvény helyszínén, Pusztaközponton kitehették volna a MEGTELT! táblát.

Sok látogatót vonzott a Fehértó napja, családok érkeztek a programokra. A szerző felvétele

Verőfényes napsütés várta a népi játszótéren a gyerkőcöket, a kézműveskedők, az alkotni vágyók is asztalokhoz ülhettek, de a látogatóközpontban és az új kiállítási térben, ahol Réthy Zsigmondnak állítottak emléket a szervezők, folyamatosan voltak nézelődők. Kiderült, a hagyományos, 6 állomásos játékra csapatok, családok neveztek, mindenütt alapos felkészültségre volt szükségük. Mások az újabb találkozás örömével fogadták az érkezőket, akik a bográcsok tartalmát is figyelték: a szürkemarha pörkölt akár ezer ember éhségét is képes volt enyhíteni. A kézműves portékáikat kínálók is utcát nyitottak, és akit vonzott a puszta csendje, az állatok és a madárvilág, az pusztafogatokra ülhetett, kikocsikázhatott és még a pásztorélettel is ismerkedhetett.

Varga Pál: óvjuk, védjük a természeti csodát

Pusztaközponton, a megnyitón Varga Pál Kardoskút polgármestere a múlton való elgondolkodást, a jelen értelmezését, a jövő felé fordulást ajánlotta hallgatóságának, kiemelve, mennyire fontos ebben a folyamatban a természet megbecsülése, védelme.

– Óvjuk, védjük értékeinket, amelyek közül a legfontosabb a bennünket körülölelő természeti csoda. Kardoskút 75 éves lesz 2025-ben. A település fontos része a Fehértó és az is marad. Jó kezekben, a nemzeti parknál van ez a terület. Kiváló szakmai csapat dolgozik ott és ők hónapok óta ennek a napnak a sikeréért is fáradoztak, köszönettel tartozunk nekik, hogy ennyi élményben lehet részünk – fogalmazott a település vezetője, miközben megköszönte munkatársainak is a sok előkészítő munkát. Szólt az önkormányzatnak azon törekvéséről is, amivel nyitni kíván a turizmus felé. És ebben komoly szerepe van a természetvédelmi területnek.

Az Alföld és a puszta világát mutatják be a Fehértó napján

Az Alföld és a puszta varázslatos világát mutatják be 23 éve a Fehértó napján. Dr. Tirják László, a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója már előre tekintve emlékeztetett, most még nyárias az ősz, ám novemberben már hidegebb lesz, megjelennek északról a darucsapatok Skandináviából, Svédországból, Finnország hűvös tisztásairól és minden megváltozik a pusztában. A programok közül javasolta a látogatóknak, nézzenek szét, a pusztai madarakat a nemzeti park munkatársai megmutatják.