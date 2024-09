Hozták magukat a kiskerttulajdonosok, és ezzel együtt portékájukat is a kondorosi Fehérliliomba. Megnyílt ugyanis csütörtökön délután a hagyományos, őszi termékbemutató, mely szombatig látogatható. Ribárszki Péter kiemelte, korábban a kondorosi mellett a szarvasi, gyomaendrődi, békésszentandrási és időnként a csabai kertbarátok is megjelentek portékájukkal, miként a kondorosiak is részt vettek a társzervezetek programjain. Immáron azonban mindenki önállóan rendezi meg a saját kiállítását.

– Ettől azonban nem szegényebb a kiállítás, csodálatos kerti javakat láthatnak az ide betérők – emelte ki Ribárszki Péter. – Sokszor csodával határos módon tudták előállítani azokat a gyümölcsöket, zöldségeket, amikkel megjelentek. A pusztító aszály a kiskerteket, az ott termesztett növényeket sem kerülte el. Ennek ellenére olyan portékát hoztak el, mely mindenki számára figyelemre méltó és követendő példa.

Fotó: Bencsik Ádám

Melis Zoltán, a Kondorosi Kertbarát Kör elnöke hangsúlyozta, több mint száz tagot számlál a kertbarát kör, és mindig örömmel mutatják be egymásnak, a látogatóknak az általuk termelt kerti javakat.

Ezek a gyümölcsöket és zöldségeket egyaránt magukban foglalják a paradicsomtól, paprikától a különböző tökféleségekig, az almákig, szőlőkig. Természetesen a termések mellett az ezekből előállított készítményeket is kiállítják a lekvároktól a pálinkákig. A kiállítás kerti javait megáldotta Tuska Tibor kondorosi, evangélikus lelkész.