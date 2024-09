Madármentők 14 perce

Bajban vannak a fecskék – íme, így segíthetsz

A híradások is beszámoltak arról, hogy sok fecske került bajba a gyors lehűlés, a csapadék miatt. A Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány is figyelmeztet: bajban vannak a fecskék! Tanácsokat is adnak, hogy segíthetünk. Kenyérrel nem szabad etetni őket és nem szabad megzavarni csapataikat! De mit tehetünk az aprócska madarakért?

Sajnos az esős, hideg időjárás miatt egyre több bejelentés érkezik a fecskékkel kapcsolatosan, van ahol teraszokra, szinte csapatban repülnek be, és bújnak össze, sokak elázva az úttestre vagy a járdára zuhannak. A hideg esős idő miatt ezek az aprócska madarak, könnyen kihűlnek, a táplálék hiánya miatt legyengülnek – fogalmaznak bejegyzésükben a madármentők. Forrás: Illusztráció: Shutterstock Az esős, hideg idő miatt csoportosan próbálnak száraz menedéket keresni és akár több száz fecske is megjelenhet teraszokon, házak falán, párkányokon. Fecskék keresnek menedéket, energiát gyűjtenek Nagyon kérünk mindenkit: ne menjetek oda hozzájuk, ne zavarjátok őket. Ilyenkor a menedék alatt összebújva melegítik egymást és tartalékolják az energiájukat. Ha zavarva vannak, újra és újra kirepülnek az esőben és ezzel egyre több energiát veszítenek. Ne próbáljátok etetni őket kenyérrel, magokkal. A fecskék rovarevők, így ezeket a táplálékokat nem fogják megenni, csak ismét megzavarhatjátok a pihenőjüket e ténykedéssel. A madármentők segítenek Amit tehetünk: ha sikerült elhelyezkedniük védett helyen, hagyjátok őket pihenni; ha napokig tartó eső miatt nem tudnak tovább vonulni, akkor lehet nekik kitenni egy lapos, széles tálkába élő lisztkukacot; volt már rá példa, hogy ettek is belőle, bár tálból enni más mint repülő rovarra vadászni. Sajnos sok fecske repült ablaknak, és még többet ütött el autó, mert alacsonyan repkedtek az út felett és legyengülve ültek az utak mellett. Kérjük, vezessetek óvatosan, ha pedig az út mentén gubbasztó, vagy bárhol a földön lévő fecskét találtok, ne hagyjátok magára. Ha elázott fecskét találtok leesve a földre, vagy láthatóan rossz állapotban van, vegyétek fel a földről és egy papírtörlővel kibélelt cipős dobozban vigyétek be a házba. Ha a fecske remeg, gubbaszt, eldől, akkor a dobozba tehettek mellé meleg vizes palackot. Fontos: mindig a lehető leghamarabb kérjetek madármentő szervezettől segítséget és tanácsot!

