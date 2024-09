A Fatornyos öregdiákjai évente találkoznak régi iskolájukban, így volt ez most szombaton is. Megkoszorúzták a 2012-ben felavatott emléktáblát, melynek szövege: „Ez az épület 1898–1974-ig tanyai iskola volt. A környék gyerekeit tanították itt egyházi, majd állami oktatásban. Az emléktáblát a hálás tanítványok állították.” A gasztronómia is a hagyományokat idézte szombaton, birka- és sertéspörköltet főztek, tálaltak fel.

Verasztó János áldotta meg az új harangot a csabai Fatornyos épületében

Forrás: Fatornyos Vendégház

– Mindannyiunkból más és más emlékeket idéz fel, hoz elő, ez amikor hosszú évek, évtizedek múltán, így szeptember elején visszalátogatunk egykori iskolánkba, átéljük a találkozás örömét – hangsúlyozta Medovarszki András. – Sajnos, minden évben egyre kevesebben vagyunk, de néma főhajtással adózunk azon diáktársaink, tanítóink, tanáraink előtt is, akik már nem lehetnek közöttünk. Öröm azonban, hogy a pedagógusuk közül ma is velünk lehet Orosz Györgyné Marika.

A Fatornyos míves harangot kapott felajánlásként

Az elhunytakért majd szólhat újra a harang is, míg egykoron, de természetesen nem a régi. Az Ancsin családnak köszönhetően Ancsin József, Ancsin Péter és Adamcsik László adományozott egy míves harangot Dzurek Sándornak, amit a rendezvényen Verasztó János békéscsabai evangélikus lelkész áldott meg. Ez a harang kerül majd ki a Fatornyos harangtornyába.

A szombati rendezvényen elhangzott, 1898-ban az evangélikus egyház építette fel a jelenlegi épületet egy tanteremmel, melyet 1930-ban kibővítettek még egy tanteremmel. Az iskolához két szolgálati lakás tartozott melléképületekkel, nagy udvarral, konyhakerttel és füves sportpályával. Egykoron a harangtoronyban lévő harangot tanítás előtt a kijelölt diákok megkongatták. Ugyancsak így adták tudtára a környék lakóinak vasárnaponként az iskolában tartandó istentisztelet megkezdését.

Medovarszki András (jobbra) emlékezett a diákévekre, és mindazokra, akik már nem lehetnek velük

Forrás: Fatornyos Vendégház

A békéscsabai Fatornyost 1974-ben zárták be

Az iskola kulturális centrumnak is számított, a tanítók színjátszóesteket, műsoros esteket szerveztek, táncokat tanítottak be, énekkart vezettek, rengeteg sportverseny zajlott. Az 1960-as évek végén, a ’70-es évek elején a megváltozott társadalmi és gazdasági viszonyok miatt a tanyai iskolák megszűntek, a kismegyerit 1974-ben zárták be. Egy ideig a Munkácsy múzeum használta raktárnak, majd váltakoztak a lakói, fokozatosan ment tönkre az épület.