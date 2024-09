Az újkígyósi nyolcadik osztályos diákok és tanáraik is örültek a kamara kiadványának. Fotó: Vincze Attila

A kamara mindent megtesz azért, hogy a gyerekek megalapozott döntést hozhassanak

A kamara több fronton is igyekszik naprakész, hiteles információkkal ellátni a pályaválasztás előtt álló diákokat, azért, hogy a szüleik, illetve tanáraik segítségével megfelelő időben, jó döntést tudjanak hozni. Ezt segíti a tovabbtanulasbekes.hu oldal, illetve a Facebookon megtalálható JóPálya – és a Tiéd? oldalak, ahol szerepelnek az iskolák nyílt napjai, össze van gyűjtve, melyik szakképző intézmény, milyen szakokat kínál, melyik képzés melyik iskolában tanulható, illetve olyan, akár kinyomtatható kártyák is készülnek, amelyek a leggyakrabban választott szakmákat mutatják be. A kamara pályaorientációval foglalkozó munkatársai ezenkívül a nyolcadikos diákoknak térítésmentes egyéni tanácsadást, osztályfőnöki órákat és pályaorientációs foglalkozásokat, szüleiknek pedig szülői értekezleteket tartanak. Ezekre a [email protected] e-mail címen lehet bejelentkezni.