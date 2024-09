Orosházán idén a 70. évét kezdte meg e fantasztikus zenei kultúrkincset közvetítő, átörökítő ének-zene tagozat. A zenepedagógusok remélik, töretlenül folytatódhat a Kodály-módszertanra épülő zenei nevelés a városban. Ezt szeretnék a közönség felé is közvetíteni az október 18-ára szervezett ünnepi hangversenyükkel, gálaműsorukkal, ami az évforduló kiemelt eseménye lesz. Erre az alkalomra egy női kart szerveztek az egykori kórustagokból.

Hajdan is kórustagok voltak. Visszatértek, próbálnak a jeles napra az ének-zene tagozat volt diákjai. A szerző felvétele

Szállt az ének 70 éve és napjainkban is. Ahogy arról korábban írt hírportálunk, az egykori kórustagok jelentkezését várták, hogy az idei, jubileumi hangversenyen minél többen élhessék át ismét a közös éneklés semmihez se fogható élményét. A próbák már zajlanak. A felhívásra jelentkeztek azok, akik sok éve, évtizede egykoron maguk is tanultak az ének-zene tagozaton, énekeltek az iskola kórusában. A napokban egyik próbájukra ellátogattunk. Pörneki Attila karnagy elmondta, nagyon szép és különleges alkalomra készülnek.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok s voltam, hogy én is itt tanultam. 2016-tól vezetem a Kodály Zoltán Gyermekkórust, ahova én magam is jártam. Azt gondolom, hogy az ének-zene tagozat bizonyított a 7 évtized alatt. Sok, sikeres, Orosházáról induló életpálya itt kezdte meg általános iskolai tanulmányait, és Orosházáról elindulva bizonyított. Nagy megtiszteltetés ért, én vezényelem azt az alkalmi kórust, amely október 18-án, a jubileumi hangversenyre összeáll. Egykori tanítványok, tagozatos diákok jönnek el, hogy részt vegyenek ezen az alkalmon. Ahogy az ének-zene tagozat, úgy a Kodály Zoltán Gyermekkórus is tovább él.

Legyen büszke Orosháza erre a kincsre, az ének-zene tagozatra

– Sok szép eredményt értünk el az elmúlt években megyei, országos szintű versenyeken. Büszke lehet Orosháza arra, hogy van egy ilyen intézménye, amely olyat nyújt a diákoknak, Orosházának, amit semmilyen más intézmény nem tud. Ezt éltetni kell tovább – nyilatkozta a karnagy.

Tóth Margit, az ének-zene tagozat tanára, a Kicsinyek Kórusának vezetője, a koncert szervezője is kórustag. Elárulta, ahogy a 60. jubileumi ünnepségre, úgy most, a 70. évfordulóra is a közösségi felületek jóvoltából gyarapodik az érdeklődők, a résztvevők létszáma. Mindenki izgatottan készül. A 7 évtized szinte minden évfolyamából érkeztek jelentkezők az alkalmi kórusba.

– Mindenki, aki a kórusban énekel, már régóta fiatal – tette hozzá mosolyogva a zenepedagógus. Elárulta azt is, gálaműsoruk nagyon sokszínű lesz, a legkisebbektől a Kodály Zoltán Gyermekkórusig sokan fellépnek. Bordás Mária operaénekes, Dinnyés Zsuzsanna és Mosolygó Virág csellóművészt és a Violínák kamarazenekar, egykori tanítványok is színpadra állnak.