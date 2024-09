A hírről Szelezsán György számolt be Facebook-oldalán. Mint írta, külön megtiszteltetéssel és emléklappal köszönte meg Mészáros Jánosné, Gál Attila és Bágy György János áldozatos munkáját, melyet a nemzetiségi önkormányzatban végeztek. A polgármester kiemelte, mindhárman most befejezik aktív tevékenységüket, de tapasztalataikra, pozitív személyiségükre és tanácsaikra a jövőben is számítanak. Hozzátette, hálásak nekik a közösségükért végzett szolgálatukért. A városvezető emellett megköszönte minden képviselőnek az elmúlt évek közös munkáját, és bízik benne, hogy a jövőben az új testületekkel együtt folytathatják Elek város és közösségük építését és fejlesztését.

