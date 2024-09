Mint a városvezető Facebook bejegyzésében írta, a napokban tartott ülésen lehetősége volt megköszönni az elmúlt öt év eredményes munkáját, amelyet a közösség érdekében végeztek. Hangsúlyozta, külön megtiszteltetés volt számára, hogy egy emléklappal köszönthette Niedermayer Ernőt, aki több mint 25 éven át volt a német nemzetiségi önkormányzat elkötelezett tagja.

Fotó: Szelezsán György Facebook-oldala

A polgármester megjegyezte, hogy Niedermayer Ernő az aktív munkát most befejezi a nemzetiségi önkormányzat életében, de a tapasztalatára és tanácsaira a jövőben is számítanak. Kiemelte, hálásak neki a közösségért végzett áldozatos szolgálatáért. Szelezsán György végül megköszönte minden képviselőnek az elmúlt évek közös munkáját, és bízik benne, hogy a jövőben is folytatják a város építését és fejlesztését.