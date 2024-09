A hírről Szelezsán György polgármester számolt be Facebook-oldalán. Mint írta, különleges megtiszteltetés volt számára, hogy emléklappal búcsúztathatta Rácz Miklóst, aki most lezárja aktív tevékenységét a nemzetiségi önkormányzatban, de tapasztalatára és tanácsaira a jövőben is számítanak. Kiemelte: hálával tartoznak neki a közösségért végzett elkötelezett munkájáért. A városvezető végül megköszönte minden képviselőnek az együttműködést az elmúlt években, és bízik benne, hogy közösen szolgálják tovább közösségüket a város fejlődése érdekében.