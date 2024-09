Sokat jelenten a segítség

Hangsúlyozta, egyszülős családban élni csodálatos dolog is, hiszen a gyermek családban nő fel.

– Ugyanakkor egyszülős családban élni nem mindig könnyű lelkileg, hiszen ezeknek a gyerekeknek a története általában nehéz élethelyzettel, válással, az egyik szülő halálával kezdődik, de az is előfordul, hogy az édesanya a várandóság alatt egyedül marad – emelte ki. – Ezért is nagyon fontosak az ilyen együttműködések, amellyel most a Munkácsy Mihály Múzeum teremtett esélyt, hogy a gyerekek és szüleik élményeket kapjanak.

Nagy Anna a sajtótájékoztatón támogatói oklevelet nyújtott át a múzeumnak.