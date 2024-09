Sás Mária, a Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke az Egészségutca programjával kapcsolatban elmondta, rendezvényük célja, hogy minél sokrétűbben bemutassák a betegségek megelőzésének lehetőségeit.

Az Egészségutcában minden a megelőzést szolgálta. Fotó: Bencsik Ádám

Egészségutca: a megelőzést szolgálja

– Szeretnénk, ha ezen a programunkon minden látogató megtalálná a neki megfelelő, akár alternatív megelőzési, illetve gyógymódot – tette hozzá.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy lehetőség szerint ne a betegséget kelljen gyógyítani, hanem előzzük mindezt meg. Erre nagyon sokféle lehetőség van Békés vármegyében is. Segít minket a Békés Vármegyei Kormányhivatal, a védőnői szolgálat, illetve rengeteg olyan sport is van, amely hozzájárul ehhez.

Harminckét kiállító volt jelen

Kitért arra, hogy harminckét kiállító volt jelen az Egészségutcában, többen még az utolsó pillanatban is jelentkeztek.

– A palettán az egészséges, tartósítószer nélkül készült szörpöktől, sajtoktól a természetes készítményekig rengeteg termék szerepelt – fogalmazott. – A sportolni vágyó gyermekeket három ugrálóvár is várta, emellett voltak kreatív, szellemi játékok is, a KRESZ-pályába is betekinthettek az érdeklődők. Több egyesület és kiállító is szervezett programokat a gyerekeknek, illetve a családoknak. Ezen felül a kormányhivatal különböző szűrésekkel segítette a megjelenteket egészségük megőrzésében.