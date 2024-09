Egy újabb kiállítás nyílt Dombegyházon a művelődési házban szeptember 18-án. A kiállítás apropóját a település iskolájában, a Balsaráti Vitus János Általános Iskolában működő gyermek hímző szakkör munkái szolgáltatták.

Dombegyházi felnőtt és gyermek hímzők munkáiból látható kiállítás. Fotó: Facebook

– A dombegyházi iskolánkban hat éve működik a hímző szakkör Puskás Magdolna tanárnő vezetésével – nyilatkozta Dohorné Nagy Nóra. A település közművelődési munkatársa azt is elmondta, hogy Puskás Magdolna tanárnő felkereste és kérte a segítségét abban, hogy a gyerekeknek szervezzenek közösen egy kiállítást.

A dombegyházi gyerekek idén részt vettek a XV. Vándorlegény Országos Gyermek- és Ifjúsági Népi Kézműves pályázaton, majd munkáikat kiállították Békéscsabán és Nádudvaron is.

– A megkeresésre azonnal igent mondtam, közösen megbeszéltük a megnyitó forgatókönyvét, elkészült a plakát, a meghívó. Együttműködésre hívtuk a település felnőtt hímzőit is, így a Díszítőművészeti Szakkör munkáit is sikerült kiállítani. További együttműködés volt még a Ketskeméty Károly Honismereti Egyesület vezetőjével, Kardoné Korom Évával is, aki az egyesület által gyűjtött régi bútorokkal járult hozzá a kiállítás sikeréhez – mesélte a részleteket, a civilekkel való együttműködést Dohorné Nagy Nóra.

A kiállítás szerdai megnyitójára felkérték a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnökét, Pál Miklósnét. Ő méltatta a szép munkákat és örömét fejezte ki, hogy Dombegyházon van még hagyománya a hímzésnek, hogy kicsik és nagyok is érdeklődnek a közösséget kovácsoló kézműves tevékenységek iránt.

A hímzés tovább folytatódik, hiszen ebben az évben a Nemzeti Művelődési Intézet „aSzakkör” programjában Békés megyei hímzésre pályáztak a dombegyháziak, a szakkört október elején indítják.