Zámori Ida, a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium főigazgatója elmondta, intézményükben az Erkel Diákünnepek (EDÜ) és az Erkel-bál mellett minden tanév egyik legnagyobb közösségépítő rendezvénye a diák-iskolaigazgató címért induló jelöltekre fókuszáló kampányhét.

Rádai Jakab Zsombor a diák-iskolaigazgató. Fotó: Kiss Zoltán

– Különleges eseményről van szó, amikor a három végzős osztály állít egy-egy jelöltet. Ilyenkor a fiatalok fantasztikus programokat szerveznek, és örömteli, hogy azok között helyet kap a tudás, az érték és persze a szórakozás is – tette hozzá.

Diák-iskolaigazgató: remek jelöltek versengtek

A főigazgató kiemelte, mind a három jelölt szinte érett felnőttként áll az érettségi előtt, és olyan csapatokat kovácsoltak össze, amelyekre ők is nagyon büszkék.

– Előzetesen azt kívántuk nekik, hogy éljék meg ezeket a pillanatokat, és elsősorban ne a versengésre koncentráljanak. Közel négyszáz diák és pedagógus adta le szavazatát, de az elmúlt évek és az idei esztendő is azt mutatta, hogy a diákok tudnak örülni egymás sikerének is – fogalmazott a főigazgató. Hozzátette, a diákok kulturális és sportesemények szervezését, karitatív tevékenység életre hívását is vállalták programjukban.

Még összetartóbb közösség

Kallós Eszter, a 12.a osztály jelöltje elmondta, központi témájuknak a pletykát választották.

– Úgy érezzük, hogy ez a kérdés mindenkit érint, talán mindenki pletykált is már. Ebből tanulságot is igyekeztünk levonni. A tematikát átvezetve szeretnénk az iskolában egy még összetartóbb közösséget kovácsolni. Rengeteg rendezvény szervezésében gondolkodunk, amelyekben a diákok megtalálnák, megismernék egymást – ismertette elképzeléseiket.

Pad a kolesz elé

Havas Balázs, a 12.b jelöltje kifejtette, olyan terveket fogalmaztak meg, amelyeket mindenképpen meg tudnak valósítani. Így kerültek például a kollégium elé padok, ami a koleszosoknak régi kívánsága volt. Elképzeléseik között szerepelt, hogy az iskola büféjébe melegszendvicssütőt szerezzenek be, amivel az étlapot még változatosabbá tehetnék. A karitatív gondolat részeként véradás szervezésében gondolkodtak.