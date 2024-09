A Wang Dongquan által vezetett delegációt dr. Tirják László, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (KMNPI) igazgatója kalauzolta végig nemzeti park dévaványai állattartótelepén – adták hírül a Körös-Maros Nemzeti Park weboldalán.

A látogatásra a kínai vendégeket elkísérte Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés vármegyei elnöke is. A látogatók részletes tájékoztatást kaptak a nemzeti park magyar szürke szarvasmarháinak és házi bivalyainak tartásáról, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai kérdésekről. A kínai partnerek előtt nem ismeretlenek ezek az állatfajok, ugyanis Magyarországról több esetben is eljutottak Kínába szürkemarhából és mangalicából készült termékminták. Vendégek megtekintették a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont kiállításait, és részletes tájékoztatást kaptak a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság túzokvédelmi tevékenységéről is.