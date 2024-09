– A pályázati forrásnak köszönhetően a játszótér gazdagodott egy új hintás toronnyal, egy kombinált egyensúlyozó pályával, egy libikókával és egy rugós játékkal – ismertette a Csorvási Híradóban Baráth Lajos polgármester. – Minden elem rendelkezik az uniós és hazai előírásoknak megfelelő tanúsítvánnyal.

A csorvási gyerekek rögtön birtokba vették az új játékokat Fotó: Csorvási Híradó

A városvezető hozzátette: saját forrásból új padokat is telepítenek a Liget utcai játszótérre. – Fontos volt számomra, hogy a kisgyermekes családok igényeit szem előtt tartva megragadjuk a pályázati lehetőségeket és előrelépjünk ezen a téren is. Ezért is nagy öröm, hogy sikerrel pályáztunk és megújulhatott a játszótér. Lakossági felajánlásnak köszönhetően néhány játéktraktor is helyet kapott a téren. Két évvel ezelőtt már nyert pályázati forrást az önkormányzat a játszótér fejlesztésére, akkor egy millió forint értékben bővítették az eszközparkot.