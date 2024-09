A nagyszénási amatőr csillagászok munkája közismert. A Nagyszénás közelében nyaraló 5 fős szekszárdi társaságnak augusztus elején a Mira Csillagászati Egyesület néhány tagja (Lestyán Zoltán, Sipos György, Jávorka Eliza és Fődi Andrásné) élményekben bővelkedő csillagászati ismeretterjesztést, távcsőismertetést, némi csillagképtúrát, valamint többféle távcsővel (250-es Dobsonnal, kétféle méretű Makszutov-Cassegrain távcsővel) különböző égi csodák bemutatását biztosította a nagyszénási csillagdában.

A szénási csillagászok összecsukható, 305 milliméter átmérőjű Dobson távcsöve. Ravasz Tamás, a MICSE alelnöke mutatta meg hírportálunknak.

– Ha augusztus, akkor remélem, mindenkinek a Perseida meteorraj érkezése jutott eszébe. Ebben az évben a meteorraj maximuma 13-án a délelőtti órákra esett, így alulmúlta a várakozást az észlelhető meteorok száma. Az Egy hét a csillagok alatt elnevezésű országos programsorozatba benevezve, négy helyszínen így a távcsöves észlelésen volt a nagyobb hangsúly, de nagy sikere volt a Csillagképtúráknak görög regékkel fűszerezve című programrésznek is – tájékoztatott Fődi Andrásné.

Bolygók és holdjaik a távcsövek látómezejében

Egy-egy meteor érkezése is sokat jelentett. Kardoskúton a csomorkányi templomromnál a Nap, majd a Hold észlelésével kezdődött. Sötétedés után Varga Anikó csillagképtúrán vezette a közel száz fős érdeklődő csapatot. Ezután kezdődött kétféle távcsővel a távcsöves bemutató Varga Anikó és Zahorecz István közreműködésével. Nagyon sok objektumot tudtak megmutatni (nyílt- és gömbhalmazokat, galaxisokat kettős és többes csillagrendszereket). Több bolygó és holdjaik is a távcsövek látómezőjébe került. Vésztő-Mágorra Fülepi Dezső és Frankó Flórián ment ugyanezen az estén. Ők is a Napot és a Holdat mutatták meg először, majd a Történelmi Emlékhely Múzeum egyik saját távcsövének részeit ismertették, majd összerakták. Miután besötétedett, ott is csillagképtúra és távcsöves bemutató színesítette a programot majd 100 érdeklődővel. Szinte ugyanazokat az érdekességeket tudták bemutatni, mint Kardoskúton – mesélte Fődi Andrásné, aki társaival együtt nagyon elégedett, hiszen mindkét helyre visszavárják őket.