Ujj Éva rendezvényszervező elmondta, hogy Civil Zónával csatlakoznak szeptember 7-én, szombaton 9 és 15 óra között a vármegyei önkormányzat által szervezett Vármegyenaphoz. Az Andrássy út egy szakaszán összesen 16 civil szervezettel találkozhatnak az érdeklődők, nemcsak békéscsabaiakkal, hanem például csorvásival és gesztivel is, és lesz többek között ételkóstoltatás és közös zenélés. A megjelenő civil szervezetek széles területet képviselnek, van köztük hagyományőrző, kulturális, természet- és állatvédő egyaránt.

Jankó Erzsébet, Ujj Éva és Herczegné Számel Annamária beszélt a Civil Zónáról és a Civil Véradásról

Fotó: Licska Balázs

Civil szervezetek is megjelennek a Vármegyenapon

Herczegné Számel Annamária, a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodavezetője hozzátette: egy-egy ilyen bemutatkozó rendezvényen az érdeklődők kedvet kaphatnak ahhoz, hogy csatlakozzanak valamilyen nekik tetsző egyesülethez, alapítványhoz. A központ pedig a küldetésének tekinti, hogy népszerűsítse a fiatalok körében is a civil szervezeteket, és megmutassa, hogy a diákok hol tölthetik el az érettségi előtt kötelező iskolai közösségi szolgálatot.

Egy héten át tart a Civil Véradás

A központ – egy országos akcióhoz csatlakozva – ismét Civil Véradást szervez szeptember 16. és 20. között – folytatta Herczegné Számel Annamária. Hozzátette: évi kétszer tartanak ilyen akciókat, év elején és szeptemberben, együttműködve a Magyar Vöröskereszttel és a vérellátóval. Az év elején több településen adhattak vért az önkéntesek, összességében több mint 300-an nyújtottak segítséget. Most is Herczeg Tamás országgyűlési képviselő lesz a Civil Véradás fővédnöke Békés vármegyében, és a felajánlásoknak hála most is sorolnak ki ajándékokat a véradók között.

Egy véradó három életet ment meg

Jankó Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt megbízott vármegyei igazgatója elmondta, hogy a Magyar Vöröskereszt fontos feladatai közé tartozik a véradások szervezése – évente több ezer önkéntest szólítanak meg –, és ebben a munkában együttműködnek más civil szervezetekkel is. Hangsúlyozta a véradás fontosságát, hogy vért csak vérrel lehet helyettesíteni, pótolni, és hogy egy véradással három élet menthető meg. Azért, hogy minél szélesebb kör számára tegyék lehetővé a véradást, több településen lesznek jelen szeptember 16. és 20. között.