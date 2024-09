A hírről Szelezsán György polgármester számolt be a minap Facebook-oldalán. Mint írta, hozzá is eljutott az információ, hogy a Volánbusz Zrt. járatritkítása miatt megszűnt az Elekről 6:30 órakor Gyulára induló buszjárat. Megjegyezte, hogy ez sajnos azzal jár, hogy a következő járat gyakran túlzsúfolt, és veszélyezteti a gyermekek biztonságos és időben történő iskolába érkezését, valamint sokak számára a pontos munkába járást is, illetve egy békéscsabai járathoz való csatlakozást is lehetetlenné teszi.

Az elekiek visszaállítanák a megszüntetett 6:30-as gyulai buszjáratot Forrás: shutterstock

A városvezető hangsúlyozta, hogy ezzel a problémával kapcsolatban kedden írásban fordult a Volánbusz Zrt. illetékeseihez. A polgármester azt kérte, hogy a lehető leghamarabb állítsák vissza a megszüntetett járatot, hogy biztosítsák a zavartalan közlekedést minden érintett számára. Szelezsán György hozzátette, bízik benne, hogy a kérésük meghallgatásra talál és hamarosan megoldás születik a kialakult helyzetre. Emellett arra kér mindenkit, hogy amennyiben további észrevételeik vagy javaslataik vannak, akár a mentrenddel kapcsolatban, forduljanak hozzá bizalommal.