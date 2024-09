Ösztönözni kell a családokat, hogy tegyék le az autót

Arra kell ösztönözni a családokat, hogy vegyék elő a kerékpárt, esetleg az elektromos rollert, amely divatba jött, de a gyaloglás sem árt, illetve a közösségi közlekedést szintén igénybe lehet venni – fogalmazott. Szarvas Péter polgármester szerint főleg a kisgyermekes családoknál nehéz mindezt elérni, hiszen reggel úgy mennek munkába, hogy előtte autóval elviszik a gyermekeiket óvodába, iskolába, majd délután autóval mennek értük.

Emlékeztetett, hogy az elmúlt években különböző fejlesztési programoknak köszönhetően több 10 kilométer kerékpárutat építettek vagy újítottak fel Békéscsabán. Most is tíz helyszínen terveznek beruházást. Azaz mindent megtesznek azért, hogy a kerékpárosok biztonságosan közlekedhessenek. Úgy véli, ez is ösztönözheti a békéscsabaiakat arra, hogy a bringák mellett döntsenek.

Pénteken autómentes nap lesz Békéscsaba főterén

A keddi bringás reggelit követően pénteken, szeptember 20-án 15 és 19 óra között autómentes napot tartanak Békéscsaba főterén. A programok között lesz kezes-lábas játszóház, ki lehet próbálni különc kerékpárokat, bringás szépségversenyt hirdetnek, kerékpárlegendákból nyitnak kiállítást, valamint gyermekeknek moci-, futóbicó- és rollerversenyt szerveznek. A critical mass, a kerékpáros felvonulás 18 óra 15 perckor indul.