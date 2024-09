– Hogyan készül a következő tanévre?

– Új feladatokat hoz minden tanév, így mindig van bennem egyfajta kíváncsiság. Egy nyár alatt is sokat változnak a gyermekek: nem csak testileg nőnek meg, más tulajdonágaik kerülnek előtérbe. Izgalom és várakozás is van bennem, hogy a következő tanévben hogyan tudom megvalósítani a terveimet, az elképzeléseimet.

Bordásné Mundrucz Csilla, a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola történelem-magyar szakos tanára, Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kíváncsisággal telve, izgatottan készül a következő tanévre. Fotó: Licska Balázs

Sarkadkeresztúron kezdett, majd Békéscsabára került Bordásné Mundrucz Csilla

– Emlékszik az első tanévére és a sarkadkeresztúri kezdetekre is?

– Igen, élesen. Eredetileg történelem-népművelés szakon végeztem, azonban napközis nevelőként kezdtem alsó tagozaton, ráadásul pont elsősöknél. Nem tudtam hirtelen, hogy mit kell velük csinálni, hiszen nem tudtam nekik azt mondani, hogy nyissák ki a könyvet a 35. oldalon, hogy olvassák el ezt meg azt. Ki kellett próbálnom magam egy teljesen másik területen, aminek persze ugyanúgy megvolt a maga szépsége. De azért örültem, amikor el tudtam kezdeni történelmet tanítani.

– Hogyan került Békéscsabára?

– Úgy éreztem, hogy váltásra van szükségem, és 2008-ban itt, Békéscsabán kaptam lehetőséget, a családom is beköltözött. Véletlen, hogy ide kerültem, de örülök, hogy itt lehetek, a Petőfi utcai általános iskolában. Közben elvégeztem a magyar szakot is, így immár történelem-magyar szakosként tanítok.

A történelem mellé elvégezte a magyart is, mindkettőt szereti

– A történelem vagy a magyar áll közelebb a szívéhez?

– Nagyon sokáig azt mondtam volna, hogy a történelem. De felzárkózott hozzá a magyar is, bár azért hozzáteszem, az irodalmat jobban szeretem, mint a nyelvtant. Hiszem, hogy történelem nincs irodalom nélkül, és irodalom sincs történelem nélkül, kéz a kézben járnak.

– Mi a szép a történelemben és a magyarban?

– A történelemben szerintem az, hogy megismerhető, hogy miként éltek a régi emberek, és bele lehet helyezkedni abba a korba. Nem csak az a lényeg egy esemény kapcsán, hogy ekkor volt és úgy történt, nem csak a száraz tényekre kell összpontosítani. Hiszen akkor is emberek éltek, ugyanúgy voltak érzéseik, mint a maiaknak, gondolkodtak valahogyan az adott helyzetről. Ezt igyekszem átadni a gyermekeknek. Mindig arra törekszem, hogy valami érdekességet is tegyek az órába, és olyan információt osszak meg velük, ami nincs benne a tankönyvben. Persze nálam is vannak olyan korszakok, amelyek közelebb állnak hozzám, illetve olyanok, amelyek kevésbé. A magyarban? Szerintem összecseng a történelemmel. Nem azért kell egy verset, egy novellát elolvasni, feldolgozni, mert muszáj. Az a kérdés, hogy abból ők mit tudnak magukkal vinni, mit tudnak felismerni a saját életükkel kapcsolatban. Igaz, itt is vannak kötelező körök, mint a műfajok vagy a verslábak. De amikor a művekről beszélgetünk, nyitottak a gyerekek, sok példát hoznak saját életükből, és jó érzés, hogy megvan bennük, a közösségben a bizalom. Olyan, mint egy második osztályfőnöki óra.