Karakas Anikó polgármester elmondta: alapvető célként fogalmazták meg, hogy minden óvoda mellett legyen bölcsőde, mini bölcsőde is Vésztőn. A központi óvoda mellett immár évek óta működik egy 36 férőhelyes intézményegység, nemrég pedig elindult a 8 férőhelyes mini bölcsőde egy fejlesztés eredményeként a Békési úti, Komlódi-falvi óvoda mellett.

Turbucz Balázs és Volent Márton, a műszaki csoport pályázati ügyintézői mutatták meg a mini bölcsőde játszóudvarát. Fotó: Licska Balázs

A kisgyermekes családok igényelték a fejlesztést

Hozzátette: a Kóti úti, Körösparti óvoda teljes kihasználtsággal működik, és végeztek egy felmérést, amely azt mutatta, hogy lenne igény a családok részéről egy mini bölcsődére ebben a városrészben is. Ráadásul a központi bölcsőde és a Békési úti, Komlódi-falvi mini bölcsőde kihasználtsága szintén száz százalékos, tehát nem tudnak több kisgyermeket felvenni.

Vésztőn is meglépik a családbarát intézkedéseket

Hangsúlyozta: a fejlesztés összhangban van a kormány családbarát intézkedéseivel. Vésztőn ugyancsak megfigyelhető, hogy emelkedik a születések száma. A beruházással pedig segítik azt, hogy a kisgyermekes nők visszatérhessenek a munka világába, hiszen addig, amíg ők dolgoznak, a három év alatti kicsik magas szintű ellátásban részesülnek, jó körülmények között vannak.

Két csoportszobás mini bölcsőde épült

A fejlesztés során egy 200-250 négyzetméteres, két csoportszobás mini bölcsődét építettek, az óvodától különállóan. A szükséges kiszolgáló helyiségeket szintén kialakították, így létesítettek öltözőt, fürdőt, konyhát, irodai részt és babakocsi-tárolót is. A csoportszobákhoz részben fedett játszóudvar kapcsolódik: több játékelemet telepítettek, mezítlábas ösvényt is kialakítottak.

Jövő év elején nyithat meg az intézmény

A műszaki átadás és átvétel immár megtörtént, azaz maga az épület elkészült. Karakas Anikó polgármester elmondta, hogy az eszközök beszerzése most van folyamatban, illetve most szerzik be a mini bölcsőde elindításához szükséges engedélyeket. A tervek szerint jövő év elején nyithat meg a mini bölcsőde a Kóti úti, Körösparti óvoda mellett.