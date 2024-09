Mint a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságától megtudtuk, összesen több mint 200 békéscsabai illetékességű személy mintegy 700 büntetésén, több mint 12 millió forint tartozás van a nyilvántartásukban. Idén békéscsabai illetékességű személyek részére 55 büntetést, több mint 1,5 millió forint értékben szabtak ki jegyvizsgáló munkatársaik; olyan utasok számára, akik a vonat fedélzetén nem tudták, vagy nem akarták rendezni a részükre megállapított büntetést. Ezek közül emelkedik ki az említett bliccelő.

Az idén júliusban beszedett rekordösszeg jelentős mennyiségű késedelmi díjat és kamatot is tartalmaz, sok a bliccelő

Forrás: MW-archív

2024-ben békéscsabai illetékességű személyek részére kiállított büntetések esetében a mai napig összesen több mint 240 ezer forint értékben érkezett befizetés.

Bliccelő utasok: rosszul járnak

A bliccelő utasok menetjegyüket már csak emelt összegű pótdíj megfizetése mellett pótolhatják. A pótdíj összege a vonaton 2 600 forint, míg utólagosan fizetve 25 ezer forint. Amennyiben a bliccelő a bírságot nem fizeti meg 30 napon belül, úgy már 50 ezer forintos pótdíjat kell fizetnie, és a követelés kezelési és postaköltséggel, illetve adott esetben késedelmi kamattal is növekszik.

Felesleges többletköltség

A bírságot kapott bliccelők a nagyobb problémákat, a felesleges többletköltségeket kerülhetik el azzal, ha tartozásukat mihamarabb rendezik. Ehhez a vasúttársaság segítségét is kérhetik: egyedi fizetési konstrukciót, részletfizetést, fizetési halasztást is kaphatnak, ha szeretnék rendezni tartozásukat. A fizetést megtagadók esetében azonban a bírósági végrehajtók a jövedelemből tilthatják le a vasúttársaságnak járó összeget, míg az adósság nem rendeződik, vagy rosszabb esetben a bliccelő ingatlanjára vethetnek ki végrehajtási jogot. Olyan is előfordult már, hogy egy adós veterán autóját foglalták le a nagy összegű adósság fejében. A magas összeggel tartozók ellen a vasúttársaság büntető feljelentést tesz, mivel az már csalásnak minősülhet.

Késedelmi díj és kamat

A MÁV követelésbehajtásból származó bevételei nemcsak júliusban, hanem 2024 teljes első félévében is kimagaslóak voltak. Januártól júliusig közel 80 millió forint folyt be a MÁV-START kasszájába, amely összességében 40 százalékkal haladta meg a tavalyi azonos időszak értékeit. A bliccelésből származó második legmagasabb havi bevétel 13,3 millió forint volt még 2020 márciusában, vagyis négy éves rekord dőlt meg idén júliusban, az összesen 15,2 millió forintos befizetéssel. Az idén júliusban beszedett rekordösszeg jelentős mennyiségű késedelmi díjat és kamatot is tartalmaz, a legmagasabb egyösszegű befizetés elérte a 148 ezer forintot.

A büntetésekről és a fennálló tartozásokról itt lehet bővebb tájékoztatást kapni.