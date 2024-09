Az önkormányzat 1,5 millió forintos kormányzati támogatást kapott, hogy szociális tüzelőt szerezzen be. Makra Tibor polgármester elmondta: ahogy évek óta szokás a faluban, most is szenet vásárolnak, majd biztosítanak a rászoruló családoknak.

Idén is adnak szenet a rászoruló családoknak Biharugrán. Illusztráció: Shutterstock

A beadott kérelmek és segítségre jogosultak számától függ, hogy egy-egy háztartás mennyi szenet kaphat, de általában nyolc-tíz, egyenként 25 kilogrammos zsákot adnak a szűkölködők számára. Az osztást december elejére tervezik, tehát előtte lehet majd benyújtani az igényléseket.