Dr. Kovács Bernadett békéscsabai házi gyermekorvos elmondta, az elmúlt héten a betegek közül legtöbben felső légúti tünetekkel, azaz nátha miatt fordultak hozzá, orrfolyást, tüsszögést, köhögést, torokfájást, esetleg a lázat, a hőemelkedést említettek panaszként.

Több a beteg, nőtt a forgalom az orvosi rendelőkben. Fotó: Illusztráció: MW-archív

Bármely korosztály tagja beteg lehet most

– Minden korosztály érintett, bölcsődéstől egészen iskolásig, sőt a szülők közül is sokan megbetegedtek. Szerencsére ezek a betegségek tüneti terápiával jól uralhatók – tette hozzá.

Kiemelte, több esetben igazolódott Covid-fertőzés is. A betegség most is lázzal, fáradtsággal szemfájdalommal, ízérzékvesztéssel vagy akár hasmenéssel jár. Már enyhébb lefolyású, de nem szabad elfelejteni, hogy továbbra is jelentkezhetnek késői szövődmények. – Gyerekeknél kicsit hosszabb időre adunk testnevelés alól felmentést, emellett felhívjuk a szülő figyelmét, hogy ha feltűnően fáradékony gyermeke a Covid-fertőzés után, feltétlen jelezze – sorolta az orvos.

A szamárköhögés kapcsán a kisbabákra kell nagyon odafigyelni

A doktornő praxisában igazolt szamárköhögéses pácienssel még nem találkozott.

– Tudnunk kell, hogy 2,3,4 hónapos majd 18 hónapos korban kapnak a gyerekek védőoltást ellene, majd 6 évesen és 11 évesen emlékeztető oltásban részesülnek. Tehát a legkisebbek a legvédtelenebbek. Ezért hangsúlyozzuk a kismamák védőoltását. A kórokozót, a Bordatella pertussis nevű baktériumot a torkunkban hordozhatjuk, nem betegít meg mindenkit egyformán, emiatt tünetmentesen átadhatjuk másoknak észrevétlenül. Elhúzódó, száraz, rohamokban jelentkező, akár hányásig fokozódó köhögésénél gyanakodni kell a szamárköhögésre. A tünetek első két hetében lehetőség van PCR-vizsgálatra, később pedig a fertőzés igazolására vérvétellel, az ellenanyag kimutatással, azaz szerológiai vizsgálattal van lehetőség – sorolta a házi gyermekorvos. Hozzátette, gyanú esetén az antibiotikum kezelést megkezdik az eredmény megérkezése előtt, ám a kínzó köhögés a gyógyszerelés dacára is sokáig megmaradhat a légúti nyálkahártya sérülése miatt. Ilyenkor tüneti terápia; gyulladáscsökkentő, esetleg hörgőtágító adása is indokolt lehet.