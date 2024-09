A fejlesztés 47 utcát érint, a munka pedig már néhány héttel ezelőtt elkezdődött – fogalmazott Kálmán Tibor a belterületi utak aszfaltozásával kapcsolatos hétfői nyitórendezvényen. Békés polgármestere elmondta, a tervek szerint, az időjárási viszonyok függvényében a beruházás november végére, december elejére elkészülhet, a remények szerint minden érintett elégedettségére.

Kálmán Tibor számolt be a belterületi utak aszfaltozásáról, amely 47 utcát érint Békésen

Fotó: Gazsó János

Belterületi utak, 47 utca újul meg

– Az elmúlt évtizedek legnagyobb aszfaltozási projektje zajlik a városban, amelynek teljes költségvetése egymilliárd 61 millió forint – szólt a részletekről Kálmán Tibor. Hozzátette, az előkészítést, illetve a tervezést követően közbeszerzési eljárás keretében választották meg a kivitelezőt. A Duna Aszfalt jelenleg is végzi a munkálatokat, amelyek során hat utcát aszfaltoztak le.

41 utca először kap aszfaltburkolatot

– A fejlesztésben érintett 47 utcából korábban már hat rendelkezett aszfaltburkolattal, míg 41 utca most először kap szilárd burkolatot – fogalmazott. – Ugyanakkor az érintett hat utca esetében is kellően megalapozottak az aszfaltozási munkálatok. A Kőrösi Csoma utca esete pedig azért különleges, mert nagyjából egyszerre két pályázati projekt is érinti majd. Az aszfaltozás mellett az Élhető város 2. számú projektje keretében a kerékpársáv-felújítás is megvalósul majd, ami a munka jelentős összehangolását igényli. Az Élhető város tervei, illetve a kapcsolódó beruházások költségvetése a Magyar Államkincstár előtt van, és a remények szerint hamarosan megkaphatja a jóváhagyást, és elkezdődhet a közbeszerzés. Visszatérve az aszfaltozásra, hangsúlyozta, profi szakemberek végeznek profi munkát.

– Természetesen egy-egy fejlesztés során mindig felmerülnek kérdések, amelyeket igyekeznek megválaszolni – mondta a polgármester, aki kiemelte, kérik a lakosság türelmét, amíg a kivitelező cég teljesen befejezi egy-egy utcában a munkálatokat. Október végére egyébként a fejlesztés elérheti a 40 százalékos készültséget.

A város utóbbi évtizedeinek legnagyobb aszfaltozási programja néhány hete kezdődött el

Az érintett utcák

A fejlesztés 47 utcában zajlik.