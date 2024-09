A helyi értéktár bizottság augusztus 29-én tartott ülést, amelyen a vármegyenapon való részvétel mellett arról is döntés született, hogy a békési ortodox templomot felterjesztik a vármegyei értékek közé – mondta el Mucsi András.

Mucsi András hangsúlyozta, a békési ortodox templomnak több ok miatt is helye van a vármegyei értéktárban.

A békési ortodox templom építése 1786 körül kezdődött

A békési ortodox templom az Isten Anyja születése titulust viseli, így a búcsú napja is szeptember 8. A barokk stílusú, copf jegyeket is felvonultató építmény munkálatai 1786 körül kezdődtek el Békés újvárosi városrészében, és 1791-ben lettek kész a szakrális épülettel. Az oltárasztal vörös márványból készült, egy szarvasi görög kereskedő ajándékozta a békési közösségnek 1788-ban. Békés vármegye urai a XVIII. században a Harruckern- majd a Wenckheim-család tagjai voltak. Ők nem engedték meg a zsidóság beköltözését a megyébe, így a kereskedelmi és pénzügyi életbe görög és örmény családok kapcsolódtak be.

A görögök ortodoxok voltak

A görögök ortodoxok voltak, de a hazai ortodoxiában a szerbek és románok alkották a többséget. A békési közösséget a XIX. században a románok vették át, a görög családok beolvadtak a magyarságba. Az építtetők viszont a görögök voltak, így jogos a görög templom megnevezés is. A békési románság napjainkra elmagyarosodott, az ortodoxiának kevés híve van, a templom pedig a hazai román ortodox egyház tulajdona.

Felújítanák a templomot

A felújítást néhány éve az egyház elkezdte, de különböző okok miatt a munkák jelenleg szünetelnek. Ha sikerül a felújítást befejezni, az egyház szeretne ismét szent liturgiát, istentiszteletet ünnepelni benne, valamint turisztikai célokra is használná a különleges épületet.

Az értéktár bizottság több indok alapján javasolja felvenni a vármegyei értéktárba a templomot. Egyrészt ez a vármegye egyetlen jelentős megmaradt görög értéke, másrészt Békésben csak itt található görög feliratos templom.

Hazánk legrégebbi görög feliratos oltárasztala

A békési hazánk legrégebbi görög feliratos oltárasztala. Mivel a görög templom barokk stílusú, így kuriozitás a görög templomok sorában, amelyek bizánci stílusban épültek meg. A templom ikonjai a híres mester, Stefan Tenecki műhelyében készültek 1795-ben. A mester készítette Békés mellett Szentes görögkeleti templomának ikonosztázát is.