Virágos Magyarország: díjban bízik Békéscsaba

Békéscsaba idén is nevezett a Virágos Magyarország versenyre, és bíznak abban, hogy a város most is részesül valamilyen elismerésben – mondta Szarvas Péter polgármester a minap sajtótájékoztatón.

Számos ponton színesítik a várost virágok. Fotó: Beol-archív

Elmondta, hogy a Virágos Magyarország legfőbb bírálóbizottsága a napokban Békéscsabán járt, több helyszínt is szemügyre vett. Úgy értékelt, hogy a zsűri alapvetően jó véleménnyel volt a parkok, a virágágyások állapotáról.

