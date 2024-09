A végtisztesség mindenkit, a szovjet katonákat is megilleti

A második világháború áldozataira való megemlékezés a szovjet katonai temetőnél folytatódott, ahol Ugrai Gábor hangsúlyozta, hogy a halott katona nem ellenség, azok is áldozatok, akik az otthonuktól több száz, ezer kilométerre harcoltak és vesztették életüket.

A szovjet katonai emlékműnél felhívták a figyelmet arra, hogy a halott katona nem ellenség. Fotó: Licska Balázs

– A végtisztesség mindenkit megillet – erősítette meg dr. Szenográdi Péter, a Belvár történelemtanára. Kiemelte, hogy Oroszország területén is több száz magyar katonasír található, azokat az ottaniak gondozzák. Mutatta az emlékművön a cirill betűs feliratot, miszerint az áldozatok a Vörös Hadsereg katonái voltak; és jelezte, hogy összesen negyven sír található a szovjet katonai temetőben, de csak kettőn olvasható név.

Elmondta, hogy 1956-ban 50-60 ezer szovjet katona vonult be Magyarországra, közülük mintegy 700-an vesztették életüket. Azt lehet tudni, hogy az elhunytak 60 százaléka a mai Oroszország, 22 százalékuk pedig Ukrajna területén született. Ebből lehet következtetni a második világháború idején bevonult szovjet hadsereg etnikai összetételére is, amelynek az elnevezése egyébként a II. Ukrán Front volt.

Kedves kirándulásnak állították be a zsidók deportálását

A vasútállomáson több emléktábla is található: van olyan, amely Békéscsaba bombázása, illetve olyan is, amely a holokauszt áldozatainak állít emléket. Itt Komáromi István, a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium nyugalmazott igazgatója emlékezett.

Beszélt arról, hogy Magyarország, a magyar kultúra mennyi mindent köszönhet a zsidóknak, és megemlítette, hogy a „rózsi” kifejezést a második világháború idején a nyilasok használták a „rohadt zsidó” rövidítésére. Hangsúlyozta: Békéscsaba legszebb épületeinek egy részét zsidó származású családok építették, és például az István malom vagy a téglagyár épülete is nekik köszönhető.