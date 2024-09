Az autómentes hét keretében kedden bringás reggelit tartottak Békéscsaba négy helyszínén. Összesen 1400 csomagot osztottak ki a kerékpárosok számára, a pakkok közül 120 nyereményszelvényt is rejtett. A szerencsések a nyereményeiket, a közlekedésbiztonsági eszközöket a pénteken a főtéren tartott autómentes nap keretében vehették át.

Autómentes napot tartottak Békéscsaba főterén, számos érdekesség várta a kilátogatókat. Fotó: Bencsik Ádám

Sokrétű programot kínáltak az autómentes napon

Az önkormányzat és a Fenntartható Térségért Alapítvány (FETA) szervezte az autómentes napot. A programok sokrétűek voltak:

különc kerékpárokat próbálhattak ki az érdeklődők;

a kezes-lábas játszóházban kiszuperált biciklikből készült játékokkal ismerkedhettek meg, megtudva, hogy tekeréssel áramot is lehet termelni;

az óvodások és kisiskolások egy zárt pályán moci-, futóbicó- és rollerversenyen vehettek részt;

valamint egy görgő és egy számítógépes program segítségével kiépített rendszer révén virtuális kerékpárversenyre nevezhettek.

Élményekkel gazdagodhattak a gyermekek

Gyebnár Péter, a FETA elnöke elmondta, hogy az autómentes nap egyrészt lehetőséget ad arra, hogy azok, akik lelkesednek valamilyen módon a kerékpárokért, azok találkozzanak, tehát közösséget építő eleme is van a rendezvényen. Másrészt szemléletformáló hatása is van, továbbá a gyermekek azzal, hogy különlegességeket próbálhatnak ki, élményekkel szintén gazdagodhatnak.

Lehet óvni a város környezetét, a levegő minőségét

Tudatosítani kell mindenkiben, a kicsiktől a nagyokig, hogy amikor csak lehet, érdemes letenni az autót, és a gyaloglást, a kerékpározást választani, esetleg az e-roller mellett dönteni. Hiszen ezzel is lehet óvni a város környezetét, a levegő minőségét – mondta Szarvas Péter polgármester. Úgy véli, hogy a szemléletformálás egyik fontos eleme az autómentes nap, amelyre benépesült a főtér, és az érdeklődők, főleg a gyermekek számára különféle kerékpáros attrakciókkal készültek.

Ismét meghirdették a Kerékpárosbarát Iskola versenyt

Bízom abban, hogy Békéscsabán változatlanul népszerű marad a kerékpározás, és egyre többekben érlelődik a gondolat, hogy érdemes otthon, a garázsban hagyni az autót – folytatta. Kiemelte: a fiatalokban is el kell ültetni a gondolatot, hogy fontos a környezet védelme. Ezt a célt szolgálta, hogy az önkormányzat most is meghirdette az általános iskoláknak a Kerékpárosbarát Iskola versenyt: azt számolták pénteken, hogy a diákok közül hányan érkeznek reggel kerékpárral suliba.