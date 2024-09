Molnár Ábel Péter, a gödöllői Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem ökológusa évek óta rendszeresen járja a Körös-Maros Nemzeti Park tájait. Fotó: Molnár Ábel Péter - ökológia Facebook oldala

Ha a melegedés így folytatódik, lassan búcsút inthetünk a kukoricának vagy a napraforgónak

Molnár Ábel Péter azt is kiemelte: számos jelenséggel találkoznak, melyek korábban nem voltak jellemzőek. Olyan például, hogy bizonyos erdők fáinak a 70-80 százaléka elpusztul, korábban nem volt. Ez történt a kígyósi Nagy-erdő nagy részével, de Bélmegyeren és a Csanádi-pusztákon is voltak hasonló esetek. Hozzátette, hogy a löszgyepek, amelyek a táj gazdálkodott termőhelyének természetes gyeptípusa, sem álltak helyre a 2022-es aszály óta, sőt átalakulóban vannak, sztyeppesedés kezdődött meg bennük. Ez egy ökológiai indikátor arra vonatkozólag, hogy a szántott csernozjom talajok is elkezdtek szárazodni. Ez abból is látszik, hogy augusztusra sárgára szárad minden, gyakorlatilag nem marad zöld szín a tájban. Az ökológus beszélt ennek kapcsán a mezőgazdaság helyzetéről is. Szerinte idővel a jelenlegi növénykultúráknak nem lesz alkalmas a termőhely és a klíma, magyarul lassan búcsút inthetünk a kukoricának vagy a napraforgónak, helyettük inkább érdemes lesz átállni a cirokra, vagy az őszi kalászosoknak lesz még nagyobb szerepe. Ugyanakkor kitért arra is, hogy a jövőt tervezni azért nehéz, mert nem lehet tudni, milyen trendet mutat majd a klíma.