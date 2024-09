Ásós Géza töltött káposztát is az asztalra tesz

Több mint 30 csapat nevezett a vasárnapi Pacalpárbajra. Biztos, hogy nem marad senki éhen: a szabadszállásiak csak klasszikus pacallal érkeznek, Ásós Gézáék a csülkös pacal mellé töltött káposztát is az asztalra tesznek, a Fasor is érkezik pacallal, amit marhaínnal színesítenek, a Diófa pedig olyan pacallal készül, amiben füstölt csülök, velő, kakastaréj, kakastöke és köröm is van.