– Már múlt héten megígértük, hogy most ismét útra kelünk. Budapest után kedden Szentendre felé vettük az irányt, már csak azért is, mert úgy tudjuk, hogy ott Békés vármegyei, gyulai szakemberek is dolgoznak még. Őket is szeretnénk segíteni, nekik is, de minden védekezésben résztvevőnek szeretnénk megköszönni, hogy ott vannak, óvják és óvták a biztonságot – fogalmazott Ásós Géza.

Ásós Géza és csapata kedden délelőtt 11 órakor indult el Szentendre felé. Fotó: Dinya Magdolna

Ásós Géza: babgulyás készül füstölt csülökkel

Mint elmondta, ezúttal is babgulyást készítenek füstölt csülökkel. – Ez az egyik legtáplálóbb étel, amibe jócskán kerül a csülökből, krumpliból, nokedliből, amolyan békésiesen készül. Nem Michelin-csillagos fogás, de hiszem, hogy a gátakon, a védekezésben végzett fizikai munka során ilyen ételre van szükség – tette hozzá Ásós Géza, aki elmondta, 270 adag babgulyást készítenek egy magánháznál, Géza ugyanis külön kérte, hogy a munkát, a védekezést semmiképpen ne zavarják.

Kedvező visszajelzések sora

A múlt heti budapesti főzésről nagyon sok kedvező visszajelzést kaptak. A Fővárosi Csatornaművek jelezte, hogy az embereknek nagyon jól esett a finom, meleg étel. Géza azonban nem csak onnan, hanem az interneten, nálunk a Beol.hu hírportálon is rengeteg kedvező visszajelzést kapott, nagyon sokan szóltak hozzá, és köszönték meg, amit tesz. – Valamennyi hozzászólást elolvastam, és nagyon köszönöm. Mi csak próbáltunk egy kicsit segíteni a magunk módján, de az igazi elismerés a gátakon dolgozókat illeti meg – fogalmazott.

A békési cigányvendéglős szerint az igazi elismerés a gátakon dolgozóknak jár. Fotó: Dinya Magdolna

A Körösöknél is ott voltak a gáton

Géza megerősítette, hogy valamennyien részt vettek annak idején árvízi védekezésben a Körösöknél. Zoli például járőrszolgálatot látott el, Tóni lapátolt és homokzsákokat is hordott, maga Géza pedig a lapátolásból vette ki a részét a munkából.