– A helyiek több munkába is bevontak. Az egyik legfontosabb feladat a vasúti töltés, illetve annak átjáróinak megerősítése volt homokzsákokkal, ebbe kapcsolódtam be először. Illetve éjszaka is több alkalommal kint voltam, hogy segítsem az őrszolgálatban lévőket – nyilatkozta megkeresésünkre az árvízi védekezésről Dankó Béla.

A polgármesterek, köztük Kálmán Tibor is, szerdán reggel csatlakoztak Dankó Bélához (jobbra) az árvízi védekezésben. Fotó: Jenei Péter

Árvízi védekezés: békési polgármesterek is csatlakoztak

Az országgyűlési képviselő elmondta, a példa ragadós volt, a választókerület hét polgármestere, Kálmán Tibor, Békés, Lipcsei Zoltán, Köröstarcsa, Valánszki Róbert, Dévaványa, Kardos Károly, Körösladány, Kiszely Imre, Hunya, Kláricz János, Bucsa, Molnár József, Csabacsűd polgármestere és Molnár Etele, Szarvas alpolgármestere ajánlotta fel segítségét, és érkezett meg a helyszínre szerdán a kora reggeli órákban, hogy bekapcsolódjon a védekezésbe.

Homokzsákokat pakoltak

– Előzetesen természetesen egyeztettünk a helyiekkel, illetve a szakemberekkel. A 2013-as árvíz tapasztalatai alapján elmondható, hogy akkor az óriási nyomás miatt a megerősített vasúti töltéseknél, átjáróknál is néhány helyen átszivárgott a víz, buzgárok alakultak ki. Így a kritikusnak vélt helyekre újabb homokzsákokat pakoltunk át a településvezetőkel és persze a helyiekkel közösen – tette hozzá Dankó Béla. – Így azonnal lesz mihez nyúlni. A Békés vármegyei településvezetők csapata szerda estig, késő délutánig marad a helyszínen, hogy részt vegyen a munkálatokban.

Megerősítették a gátakat

Dankó Béla elmondta, a helyzet jelenleg nyugodt, a védekezés előkészítése megtörtént, mindenütt megerősítették a gátakat.

– A tetőzést péntek estére várják, de a levonulás várhatóan a 2013-as árvíznél több időt vehet igénybe, már csak azért is, mert Ausztriában hó is esett az elmúlt napokban, aminek olvadásra éreztetheti hatását – fogalmazott Dankó Béla, aki kiemelte, óriási összefogást lát a védekezésben. Akad, aki az egyik szomszédos településről tekert át biciklivel, hogy kivegye a részét a munkából, más autóval érkezett, és olyanra is akadt példa, hogy többen jöttek együtt. Nagyon sok az önkéntes, az emberek átérzik, hogy minden kézre szükség van.