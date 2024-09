Veszélyes szökött gyilkost kaptak el a budapesti reptéren a magyar rendőrök. A férfit Kanadában gyilkosságért életfogytiglanra ítélték, de májusban megszökött a börtönből – azóta keresték a hatóságok.

Három és fél év börtönbüntetésre ítélték a minap a Kecskeméti Járásbíróságon azt a 24 éves szarvasi férfit, aki 2022 végén okozott halálos balesetet a 44-esen, Nyárlőrinc és Lakitelek között. A halálos balesetért felelős férfi autójában új pszichoaktív anyagot is találtak a rendőrök. Korábban is volt, hogy kokain és kristály fogyasztása miatt bódult állapotban ült a volán mögé, egyébként el is tiltották a vezetéstől.

Migránshelyzet: a katonaság bevetése maradt az egyetlen megoldás Bécsben. Egyre több a lövöldözés és a késelés az osztrák fővárosban – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Drámai hírek a Queen legendás gitárosáról: Brian May-t sztrókkal vitték kórházba. Nem tudta mozgatni a bal karját, agyvérzést kapott a Queen gitárosa.

Varga Mihály: januárban jön a nyugdíjemelés. A kormány továbbra is elkötelezett az idősek tisztelete és a nyugdíjak értékének megőrzése mellett.

A kormány mindent megtesz azért, hogy Románia még idén, a magyar európai uniós elnökség időszaka alatt csatlakozhasson a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezethez – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Bukarestben. A delegációval a román fővárosba utazott dr. Kovács József, Gyula és térsége országgyűlési képviselője.

2028-ig kell elkészíteni a kiviteli terveket az M44-es Békéscsaba és országhatár közötti szakaszára vonatkozóan – ismertette az Építési és Közlekedési Minisztérium. Az elképzelések szerint az M44-es keleti végében először a Méhkerék és az országhatár közötti rész épülhet meg.

Október 24-27. között rendezik meg a 27. Csabai Kolbászfesztivált a CsabaParkban. Már évek óta hagyomány, hogy a Csabai Kolbászfesztivál felvezetőjeként megtartják a nemzetközi szárazkolbászversenyt a Csabai Rendezvénypajtában. Így lesz ez idén is, mégpedig október 10-én, 11 órakor. A versenykiírás megtörtént, és a résztvevők mű- és természetes bélben töltött szárazkolbászokkal is nevezhetnek.