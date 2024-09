Életét vesztette biciklizés közben egy csabai férfi Veszelynél. Úgy értesültünk, csütörtökön délután, 17 óra körül mentők és rendőrök voltak Veszelynél, mert egy kerékpáros elesett, és haláleset történt. Információinkat Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője megerősítette.

Felfoghatatlanul kegyetlen, amit a 9 éves fiúval tettek a diáktársai. Kórházba került egy diák a nagybaracskai iskolából, olyan durván megkínozták a társai. A fiút lefogták, levetkőztették, és egy vastag botot nyomtak a végbelébe. Mindez tanítási időben történt.

A német hatóságok pénteken őrizetbe vettek egy radikális iszlamista nézeteket valló szíriai állampolgárt, aki a gyanú szerint bozótvágókésekkel felszerelkezve készült katonákat gyilkolni a bajorországi Hof városában – közölte pénteken az illetékes ügyészség.

A Belügyminisztériumban köszöntötték az Észak-Macedóniában augusztus elején pusztító erdőtüzek oltásában közreműködő tűzoltókat csütörtökön. Több Békés vármegyei tűzoltó is rangos elismerést kapott.

Orbán Viktor ellenőrizte az árvízvédelmi felkészülést. A miniszterelnök meghallgatta a vízügyi szakemberek és a védekezésért felelős Energiaügyi Minisztérium vezetőinek egész Magyarországra vonatkozó jelentését.

Az idei nyár volt a legmelegebb a mérések kezdete, 1901 óta. Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 2,7 Celsius fokkal haladta meg az 1991-2020 közötti évek átlagát – közölte a HungaroMet Zrt.. A július a legforróbb volt a 20. század eleje óta. Békéssámsonban pedig a legkevesebb csapadékot regisztrálták.

Az utóbbi időben számos nyári melegrekord is megdőlt, ami azt eredményezte, hogy egyre többen ruháznak be egy-egy otthoni klímaberendezésre, elviselhetőbbé téve a forróságot. Ugyanakkor a modernebb készülékeket sokan télen már fűtésre is használják. Igen ám, azonban az eszközök beszerelése komoly szaktudást és megfelelő villamos hálózatot igényel, olykor pedig egyik feltétel sem teljesül, ami így később többféle probléma forrása is lehet.

Istennel talállak, Testvérem! cigány történetek címmel nyílt meg a Néprajzi Múzeum és az Erkel Ferenc Múzeum Erdős Kamill etnográfus munkásságát bemutató vándorkiállítása pénteken délelőtt a gyulai művelődési központban. Erdős Kamill rendkívüli tájékozottsággal, lankadatlan szorgalommal kutatta a cigányság életét.