Huszonegy éve szervezünk zászlósborversenyt, amelyre Csongrád-Csanád vármegyében, illetve az ország különböző borvidékein tevékenykedő, az elmúlt években, évtizedeiben megismert borászokat invitálunk meg – nyilatkozta Lukács Sándor. A Szent Vince Borrend elnök-nagymestere a Békés Vármegyei Lovagi Széke elnöke elmondta, az idei megmérettetésre hat borvidék, 12 borászának 39 kiváló bora érkezett be. A nedűket elbírálták, és nagyon szép eredmények születtek, a borok kétharmada aranyérmes, fennmaradó része pedig ezüstérmes lett. A bírálaton július 19-én 22 borlovag vett részt.

Megtartották a Szent Vince Borrend Békés Vármegyei Lovagi Széke XXI. Zászlósborversenyének ünnepélyes díjátadó ünnepségét. Fotó: Imre György

Zászlósbor: megadják a tiszteletet

– A versenynek, a boroknak, a borászoknak igyekszünk megadni a tiszteletet, éppen ezért minden évben szervezünk egy ünnepélyes díjátadót. Az eseményre meghívjuk a résztvevő borászokat, a bírálókat, a hozzátartozókat, a Borrend Csongrád-Csanád és Békés vármegyei borlovagjait. Általában 80-120-an vesznek részt a programon, amelyet hagyományosan a pósteleki Mókus csárdában tartunk meg – fogalmazott.

Fát is ültettek

A rendezvényen évek óta fát is ültetnek, gyarapítják az emlékfasort, illetve a jövő fasorát. Korábban borlovagokat is avattak ilyenkor, de ezt a ceremóniát most már két év óta ismét a gyulai várban, a pálinkafesztivál részeként tartják. Pénteken megemlékeztek azokról, akik már nem lehettek jelen a rendezvényen, ahogy köszöntötték a jövő reménységeit, a közelmúltban avatott új borlovagokat. Ökumenikus szertartás keretében megáldották a zászlósbort, a borokat, a borászokat, a jelenlévőket.

Lukács Sándor elmondta, az idei zászlósbor egy 2021-es évjáratú Cabernet Franc lett az egri borvidékről, dr. Barócsi Zoltán pincészetéből.