A város tanácsnoka, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke a Facebook-oldalán osztott meg egy valamivel több mint egyperces videót a jaminai bánytavakról, amelyek mellett elhalad a Wenckheim turista- és kerékpárút is. A lélegzetelállítóan szép légi felvételeket is tartalmazó kisfilm akár a National Geographic csatornán is megállná a helyét.