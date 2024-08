Több mint száz kézműves és termelő

Zalai Mihály elmondta, a rendezvény ezúttal is szekciókból áll majd. Középpontba kerülnek a vármegyei értékek. Bemutatják a vármegye különleges nemzetiségi kultúráját, a nemzetiségek délelőtt a színpadon mutatkoznak be, illetve délben ételkóstolóval is készülnek.

A kézműves vásár az első rendezvénytől fontos része a programnak, idén már száznál több kézműves és feldolgozott élelmiszert előállító termelő lesz jelen a Vármegyenapon.

– Lassan ez a lesz a Dél-Alföld legnagyobb ilyen jellegű vására – fogalmazott Zalai Mihály, aki kitért arra is, hogy ebben az évben először lekvárfőző-bemutató is kiegészíti a programot.

Családi programok

A vármegyei közgyűlés elnöke kitért arra, hogy a Vármegyenap családi program is egyben. A Békés Megyei Népművészeti Egyesülettel együttműködésben népi játszóház és kézműves programok is várják a gyerekeket, a családokat.

Jelen lesznek a rendezvényen a katonai hagyományőrzők, amelyek tagjai különleges bemutatókkal készülnek a programra, de ugyancsak lesz rendőrségi, honvédelmi és a készenléti rendőrség által prezentált bemutató is.

Zalai Mihály elmondta, a rendezvény évről évre egyre nő, így a Szent István tér mellett az Andrássy úton is lehet majd találkozni a Vármegyenap standjaival, programjaival.