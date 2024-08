Munkácsi Ildikó Perenkének a növények iránti szeretete már egészen kiskorában megmutatkozott. Elmondta, hogy a kevés csapadék, az erős UV-sugárzás és a kötött, agyagos talaj ellenére is sikerült egy szép zöld kertet kialakítania, ami rengeteg befektetett időt és munkát igényelt. Kezdetben a kertje nagyon nyitott és napos volt, ráadásul szélcsatornában és fagyzugos területen helyezkedett el. Ennek megoldására mogyorósövényt ültetett, ami gyorsan bebokrosodott, létrehozva az első védővonalat. Később akácfákat, fenyő magoncokat és különböző rózsákat és növényeket ültetett, melyek növekedésével fokozatosan változott a kert mikroklímája.

A területen számos növény található, köztük ritkaságok és különleges gondozást igénylő fajták is. Ildikó szeretettel és szakértelemmel ápolja őket, biztosítva, hogy minden növény a legjobban fejlődjön és virágozzon. A kertben különféle kerti szobrok, madáritatók és egyéb dekoratív elemek találhatók, amelyek varázslatos hangulatot kölcsönöznek a már így is lenyűgöző helynek. Itt sétálva az ember úgy érezheti, mintha egy másik világba lépett volna be, ahol a természet és a művészet harmóniában él egymással.