Erdős Norbert a sajtótájékoztató elején hangsúlyozta, évek óta azon dolgoznak a szakemberekkel közösen, hogy a választókerületet érintő, rossz útszakaszok felújítása megtörténjen. Ennek érdekében folyamatosak az útfejlesztések a térségben.

Hunya Péter és Erdős Norbert Tótkomlóson, a Pitvaros felé vezető útfejlesztés helyszínén tartott sajtótájékoztatót. A szerző felvétele

– Ezen a szakaszon, ahol most állunk, már szemmel látható a törekvésünk, hiszen Tótkomlósról Pitvarosra vezető út 1,6 kilométeres részén a munka elkezdődött – mutatott a politikus az útpályára. Hozzátette, a beruházások a Békéscsaba-Makó közötti út, 4. számú választókerület települései mentén található, legrosszabb részeire fókuszálnak, Csabaszabadi közigazgatási határától gyakorlatilag a megyehatárig.

Aszfaltoznak, egy hét alatt végezhetnek

– Nem véletlenül koncentrálunk most erre az útszakaszra, hiszen ez is nagyon rossz. A Csanádapáca-Kaszaper között közel 5 kilométeren már megújult az út, a festés is elkészült, csak az útpadka hiányzik. Ugyanebbe a koncepcióba illeszkedik a Pitvarosi út. Jól haladunk, hiszen 2025-ben, egészen biztos, uniós forrásból Csabaszabadi település közepétől északi irányba is elkészül az út – tette hozzá Erdős Norbert, megemlítve Kaszaper belterületi útjának a felújítási feladatát is.

– Tótkomlósról már korábban is sokan jelezték ennek a szakasznak a problémáját, ezért is öröm látni, hogy jól halad itt a kivitelező. Ezután felújítjuk a medgyesegyházi útszakaszt ugyanezzel a technikával – fűzte hozzá a politikus.

A kivitelező félpályás útzár mellett dolgozik a Pitvarosi úton

Fotó: A szerző felvétele

Útfejlesztés teljes hosszában és szélességben

A sajtótájékoztatón Hunya Péter, a Magyar Közút Békés Vármegyei Igazgatóság üzemeltetési és fenntartási osztályvezetője elmondta, a 4426-os számú úton a munkavégzés kedden kezdődött el 1654 méter hosszan, félpályás útzár mellett.

– A nagyfelületű javítás alatt azt értjük, hogy teljes hosszban, szélességben végzünk felújítást – hangsúlyozta, majd részletesen beszélt a kétrétegű aszfaltozásról, a padkarendezési és padkafeltöltési munkákról, a felfestésekről is. A munkavégzés saját feladattervi keretből, saját géplánccal történik. Terveik szerint 5-6 nap alatt befejezik a munkát, majd ugyanez a géplánc átvonul a 4434-es útra. Ott 1237 métert készítenek el az idén, egy meglévő felújítástól kezdenek Kétegyháza felé. Jövőre pedig, reményeik szerint, még ott, 4,8 kilométerrel a választókörzet határáig, szintén megújítják a burkolatot.