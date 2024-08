Békéssámsonon fejlesztéseiről is beszélgetett Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője és Annus István, Békéssámson polgármestere a politikus tótkomlósi fogadónapján.

– Több nyertes pályázat is közbeszerzés alatt áll, így a Széchenyi utca leaszfaltozása az elejétől egészen az Attila utcáig. A művelődési ház felújítása elől is elgördültek az akadályok, hiszen két év után végre pozitív elbírálást kapott a TOP Pluszos benyújtott pályázat. Elkezdődött a Szabadság Háza Múzeum és közösségi ház 50 millió forintos energetikai felújításának a közbeszerzése is, már keresik a kivitelezőt. Benyújtottak továbbá egy 7,5 millió forintos járdafelújítási pályázatot a Magyar Falu Program keretében – számolt be közösségi oldalán Erdős Norbert.