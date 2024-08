Novák János, a hármas számú belgyógyászati osztály vezetője elmondta, az endoszkópos ultrahanggal végzett eljárás ugyan világszerte ismert, és a nagyobb klinikai központokban hazánkban is elvégzik, azokon kívül viszont elsőként Gyulán tudták megvalósítani a nemcsak megfelelő szakembergárdát, hanem kellő műszerezettséget is igénylő, egyébként mindössze fél órás eljárást – írja a Gyulai Televízió és a Békés Vármegyei Központi Kórház. A Novák János vezette csapat először elméletben és gyakorlatban is végigpróbálta az eseményt, azután jöhetett az éles bevetés.

A Novák János vezette csapat először elméletben és gyakorlatban is végigpróbálta az eseményt, azután jöhetett az éles bevetés. Forrás: Gyula TV/Békés Vármegyei Központi Kórház

Novák János elmondta, nem minden esetben lehet elvégezni ezt a beavatkozást. Van ugyanis egy hat elemből álló feltételrendszer. Eszerint például a peremrész nem lehet hat milliméternél vastagabb, mert különben nem tudják átszúrni, maga a pszeudociszta legalább hat centiméteres kell, hogy legyen, és minimum hat hete kell, hogy ismerjék.

Az első ilyen beavatkozás múlt pénteken volt, a következőt pedig erre a hétre tervezték.