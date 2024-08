Alt Sándor, a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub elnöke elmondta, a korábbi műfű az elmúlt időszakban nagyon elhasználódott, és a versenyzői visszajelzések szerint többen azért nem jöttek el a nagy múltú gyulai agility kupára, mert annak állapota nem volt kifogástalan, ezért volt szükség új műfűre.

Hamarosan új műfű szolgálja a gyulai agility kupát

Új műfű: évek óta dolgoztak érte

– Természetesen van igazság a kritikákban, ezért már évek óta igyekszünk mindent megtenni, hogy új műfüvet szerezzünk be. Pályázati lehetőségek nem igazán voltak ilyen célra, éppen ezért egyedi kérelmeket nyújtottunk be egyebek mellett Lázár János építési és közlekedési miniszterhez is, aki továbbította a dokumentumokat a Miniszterelnökséghez. A közelmúltban érkezett a jó hír, amelyben a Miniszterelnökség arról tájékoztatta klubunkat, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap terhére 6 millió forint támogatásban részesülünk – szólt a részletekről Alt Sándor. Ezt az összeget 960 négyzetméter mobil Juta Grass Play Comfort Agility műfű beszerzésére fordítják.

– Ezt kimondottan a kutyás sportokra gyártják Csehországban, és a lehető legkorszerűbb infrastruktúrát biztosítja a versenyek számára – emelte ki Alt Sándor, aki kitért arra, hogy a különböző agility világversenyeken, a világbajnokságokon is ezt a műfüvet használják.

Az önkormányzat is támogatta

A beszerzés azonban 8 millió forintba kerül, amihez a klub nem rendelkezik elegendő fedezettel, éppen ezért az önkormányzathoz fordult. A képviselő-testület pedig biztosította a szükséges 2 millió forintot a fejlesztéshez. Dr. Görgényi Ernő polgármester kiemelte, az agility kupa a sportélet és turizmus szempontjából is jelentős szerepet tölt be a városban. A versenyt a Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnokban rendezik meg áprilisban, oda teszik le a szervezők a műfüvet.

Alt Sándor elmondta, amint aláírják a támogatási szerződést, illetve megérkezik az összeg, megrendelik a műfüvet. A gyártás mintegy 8-12 hetet vesz igénybe, vagyis jóval a következő agility kupa előtt megérkezik Gyulára.

Biztosított az infrastrukturális háttér

– Számunkra nagyon sokat jelent a lehetőség. Évente egy-két alkalommal fogjuk használni a műfüvet, így kímélve lesz. Úgy gondolom, hogy 10-15 évre biztosítva lesz a verseny számára az infrastrukturális háttér – tette hozzá Alt Sándor. A klub elnöke szólt arról, hogy már megvan a jövő évi gyulai Medivid Agility Kupa és ParAgility Kupa időpontja, amit 2025 április 12-én és április 13-án rendeznek majd.