A főleg élővizek mentén haladó Alföldi Kéktúra tizenhárom szakaszból áll. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területét ezek közül több szakasz is érinti, melyek sok esetben védett és fokozottan védett területek mellett is elhaladnak.

Békéscsabai kéktúrázók egy rövid szakaszrészt teljesítettek. Fotó: KMNP

A Körös-Maros Nemzeti Park Szarvas környéki védett területein áthaladó túrázók egyik legfontosabb megálló- és pihenőhelye az igazgatóság Körösvölgyi Állatparkja. Az Alföldi Kéktúra ötödik, Mindszenttől Szarvasig tartó 77 kilométeres szakasza a Körös-Maros közének északnyugati szegletén viszi végig a túrázókat. Az útvonal tágas szántók, történelmi emlékek, kurgánok és kastélyok mellett vezet. A szakasz záró pecsét begyűjtése a Körösvölgyi Állatpark főbejáratánál elhelyezett, éjjel-nappal elérhető, egyedi kéktúra-bélyegzővel lehetséges. A kéktúrázók jó része ilyenkor megpihen kicsit az Anna-liget árnyas fái alatt, betér a Körösvölgyi Állatparkba is egy látogatásra, vagy fogyaszt valamilyen frissítőt a bemutatóhely Tölgy büféjében.

Aki innen folytatja túráját az Alföldi Kékkör hatodik szakaszán, az a Hármas-Körös, illetve a Hortobágy-Berettyó folyók mentén eljuthat a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság egy másik bemutatóhelyére, Dévaványára, a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontba is, ahol testközelből ismerheti meg a magyar puszták fokozottan védett madarát, a túzokot. A táj múltját, természeti értékeit állandó kiállítás mutatja be. Az itt kialakított Réhelyi tanösvény megfigyelő tornyából pedig nagyszerű kilátás nyílik a környékbeli védett területekre. A nemzeti park igazgatóság dévaványai bemutatóhelyén komfortos szálláshely, továbbá kemping és büfé is rendelkezésre áll.

Az érintett túraszakaszokról Alföldi Kéktúra honlapjára kattintva lehet bővebben tájékozódni.