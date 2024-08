Szeretem, Megvédem! 1 órája

Továbbra is lehet tartalékos katonának jelentkezni

Továbbra is számít a Magyar Honvédség a tartalékos katonák jelentkezésére, azokra, akik a „Szeretem, Megvédem!” mottó jegyében hajlandók kihozni magukból a legtöbbet, tenni akarnak Magyarországért, otthonukért, szeretteikért. A tartalékos szolgálat összeegyeztethető a civil élettel, munka és felsőoktatási tanulmányok mellett is lehet bárki területvédelmi tartalékos. A tartalékos katonák szerződéskötési és rendelkezésre állási díjat, valamint napi illetményt is kapnak.

Licska Balázs Licska Balázs

A Magyar Honvédség egy modern, ütőképes haderővé alakul át, és mindez megmutatkozik az eszközeiben, az állományában, a szerkezetében. A magyar haderőnek két nagy komponense van. Egyrészt a hivatásos haderő, amely professzionális szinten szolgálatot teljesítő katonákból áll; másrészt az ezt kiegészítő területvédelmi tartalékos komponens, amely az egész országot lefedi, lehetővé téve, hogy helyben toborozzanak, illetve, hogy helyben képezzék ki őket. A tartalékos katonák a felkészítések során a civil életben is hasznos elméleti és gyakorlati tudásra tesznek szert. Fotó: Magyar Honvédség Összeegyeztethető a civil élettel a tartalékos katonai szolgálat A területvédelmi erők szíve és motorja a jó tartalékos katona, aki motivált, szereti a hazáját, és kiválóan ismeri azt az országrészt, ahol él és szolgál. A „Szeretem, Megvédem!” mottó jegyében olyanok jelentkezésére számítanak, akik bátrak és tettre készek, akik hajlandók kihozni magukból a legtöbbet, akik tenni akarnak Magyarországért, otthonukért és szeretteikért. A tartalékos katonai szolgálat összeegyeztethető a civil élettel, munka és felsőoktatási tanulmányok mellett is lehet bárki területvédelmi tartalékos – hangsúlyozta Juhász László százados, a békéscsabai, Andrássy út 67-69. szám alatti hadkiegészítő és toborzó iroda megbízott vezetője, hozzátéve: nemcsak személyesen, hanem az iranyasereg.hu oldalon is lehet jelentkezni. Hasznos elméleti és gyakorlati tudásra tesznek szert a felkészítések során A jelentkezők a katonai felkészítések során olyan elméleti és gyakorlati tudásra tesznek szert, amely nemcsak számukra ad a civil életben is hasznosítható ismereteket, de az ország védelmi képességét is jelentősen növeli. Mint fogalmazott, a tartalékos egyfajta kapcsot jelent a társadalom egésze és a Magyar Honvédség között, és a szolgálatot anyagilag is megbecsülik. Ilyen címen és ennyit kapnak a tartalékos katonák A területvédelmi tartalékosok a szerződés megkötésekor – a próbaidő lejártát követően – bruttó 150 ezer forint egyösszegű szerződéskötési díjat kapnak, legalább kétéves tartalékos szolgálat vállalása esetében. A szerződés megkötése után a tartalékos katona a szolgálati viszony fennállása alatt minden szolgálatban eltöltött év után bruttó 600 ezer forint rendelkezésre állási díjra jogosult. De van úgynevezett ajánlási bónusz is, illetve a nagykorú tanulókra ösztöndíjakkal is számítanak.

A tartalékos katonák napi alapilletményt kapnak, amelynek összege rendfokozati kategóriánként változik. A napi alapilletmény, bruttó összegben a közkatona esetében 24 ezer forint,

az őrmester esetében 30 ezer forint,

a hadnagy esetében 36 ezer forint. A tartalékos katonákkal szemben elvárásként fogalmazták meg, hogy a szerződéskötést követő egy éven belül teljesítsék a számukra meghatározott alapkiképzési követelményeket. Békéscsabán, az Andrássy úti irodában is számítanak az elhivatott jelentkezőkre. Fotó: Magyar Honvédség

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!